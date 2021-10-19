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قبل ديربي الرياض.. الخصيري يوجه نصائح طبية

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الرياض - محمد عبدالله - وجه فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، نصائح على خلفية تعرض بعض المشاهدين للمباريات لوعكة صحية قد تودي بحياة أحدهم.

ووجه الخضيري نصائحه، في تغريدة له على موقع تويتر: لئلا تعاني؛ تذّكر وأنت تشاهد المبارة انه سوف يفوز احد الفريقين بقضاء الله وقدره وليس بصراخك ولا تعصّبك، ٢-على مدى السنوات الماضية؛ فاز فريقك عشر مرات على المنافس، وفاز المنافس عشر مرات على فريقك، فالرياضة (تفوز مرة ويفوز خصمك مرة)، وسوف تمضي الهزيمة كما مضى ماقبلها،٣- لا نتابع الطقطقة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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