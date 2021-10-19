مجلس الوزراء: 3 إجراءات حدت من آثار جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - نوه مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود الدولة والإجراءات التي نجحت في الحد من آثار جائحة كورونا.

وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من (44) مليون جرعة في مناطق المملكة كافة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات؛ بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 90 حالة، فيما تم أمس الإثنين تسجيل 100 حالة، وذلك بانخفاض قدره 10 حالات فقط.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد، اليوم الثلاثاء، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

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