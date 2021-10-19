«أمانة عسير» تعلن التخلص من هيكل طائرة سما أبها وتكشف الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة عسير، الثلاثاء، التخلص من هيكل طائرة سما أبها، نظرا لتقادمها وتعرضها للتلفيات مما جعله غير صالح للاستخدام، فضلا عن عزوف المستثمرين عن التقدم لاستثمارها وانسحاب من نقدم منهم؛ مما جعلها عبئًا على الخصائص الطبيعية لقمم جبال سما ابها.

وأكدت أمانة عسير، أن المنطقة لديها الآن توجهات واعدة التطوير وتحسين موقع سما أبها بما يليق بمنطقة عسير ومواطن عسير والمستثمرين وبما يتوافق مع استراتيجية منطقة عسير.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة جاءت سعيا من الأمانة للمحافظة على الخصائص الطبيعية لتلك القمم البهية، ولتهيئة مواقع جديدة استعدادا لطرحها للاستثمار بما ينؤام مع استراتيجية هيئة تطوير المنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير الموقع بمساحته الأشمل وبالشكل الأمثل لجذب فرص استثمارية جديدة لموقع سماء أبها .

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