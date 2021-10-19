هل يمكن عمل زوجة المواطن في وظائف السعوديين؟.. «الموارد البشرية» توضح

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، إن زوجة المواطن غير مسموح لها بالعمل في المهن المقتصرة على السعوديين.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للوزارة عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: هل يمكن عمل زوجة المواطن اليمنية في وظائف السعوديين؟

يذكر أن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي تم إطلاقه مؤخرا يستهدف الحصول على وظيفة خلال ١٢ شهرًا من التخرج، وقال أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن من أهدافها أن يحصل 80% من المواطنين على وظائف مناسبة لتخصصاتهم.

وأكد الراجحي، أن برنامج تنمية القدرات البشرية سيعمل على رفع نسبة التوطين في الوظائف ذات المهارات العالية والتخصصات الدقيقة إلى 40%.

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