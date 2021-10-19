تفاصيل جديدة في واقعة وفاة 3 فنانين إيطاليين بحادث سير بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة الأنباء الإيطالية، عن تفاصيل جديدة حول مصرع 3 أشخاص في حادث سير، وقع الجمعة الماضية، في أعلى قمة جبل فرهين بالعاصمة السعودية الرياض.

ونقلت قناة «العربية» عن الوكالة الإيطالية، قولها، إن الضحايا الثلاثة هم فنانون إيطاليون، أعضاء في فرقة موسيقية، لقوا مصرعهم بعد تعرضهم لحادث سير أليم.

وأوضحت الوكالة أن الضحايا هم أنطونيو كاجيانيللي، الذي يبلغ من العمر 33 عاماً، من مقاطعة بارليتا أندريا تراني الإيطالية، وجيامبيرو جياري 32 عاماً، من العاصمة الإيطالية روما، ونيكولاس إسبوستو، 28 عاما، من مدينة أجريجنتينو بجزيرة صقلية الإيطالية.

وكانت سيارة الثلاثة أشخاص اصطدمت بسيارة ثانية على أحد طرق الصحراء الوعرة؛ ما أدى إلى وفاتهم على الفور، فيما قالت الوكالة الإيطالية إن الضحايا الثلاثة جزء من فرقة فنية مكونة من 10 أشخاص، قرروا الذهاب يوم العطلة في نزهة لاكتشاف صحراء الرياض برفقة مرشدين محليين قبل تعرضهم إلى الحادث المؤسف.

وكان الدفاع المدني أصدر بياناً بشأن الحادثة حينها، بعد تلقي بلاغًا عن حالة سقوط مركبة من منحدر جبلي شديد الوعورة غرب مدينة الرياض، يستقلها 9 أشخاص.

وانتقلت فرق الدفاع المدني والمعدات المتخصصة لمثل هذه الحوادث، إضافة إلى طيران الأمن والجهات المساندة، لموقع الحادثة، وعند الوصول تم إنقاذ 5 مصابين ونقلهم بوساطة طيران الأمن للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما انتشلت الفرق 4 متوفين.

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