بينهم شخص تحدث بألفاظ تمس الأمن الوطني وحارق مركبة.. 4 متهمين في قبضة الأمن العام

الرياض - محمد عبدالله - نشر الحساب الرسمي للأمن العام، على موقع تويتر، مقطع فيديو، يوثق تمكن السلطات الأمنية من إلقاء القبض على بعض المخالفين.

وتمكنت شرطة منطقة مكـة المكرمـة، من القبـض علـى مواطـن فـي العقد الرابـع مـن العمـر، سـرق مركبـة مواطـن بعـد اسـتخدامها ثـم حرقهـا، إضافـة إلـى استخدام بطاقة بنكيـة داخـل المركبة في عمليات شراء، وجرى إيقافـه واتخذت بحقـه الإجـراءات النظامية الأوليـة، وإحالتـه إلـى فرع النيابة العامة.

كما تمكنت شرطة منطقـة الريـاض من القبض علـى مقيـم مـن الجنسية الفلسطينية فـي العقـد الرابـع، ظهـر فـي مقطع فيديو متداول يتحـدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العـام والإساءة لولاة الأمـر، حفظهـم الله، ويقـوم بتعاطي المخدرات، ونشـر ذلـك عـن طريـق الشبكة المعلوماتية، وجرى إيقافـه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته للنيابة العامة.

كما تم القبـض علـى مقيـم مـن الجنسية الهنديـة فـي العقـد الخامـس مـن العمـر لمحاولته سرقة أوراق نقديـة مـن أحـد أجهـزة الصـرف الآلـي البنكيـة بعـد إتلافـه بآلـة حديديـة، وجـرى إيقافـه واتخذت بحقـه الإجراءات النظاميـة الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

أما شرطة منطقة القصيـم فتمكنت من استعادة مركبة مسروقة والقبض علـى سـارقها، مواطـن فـي العقد الرابـع مـن العمـر وقـد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن الجانـي مـن أرباب السوابق وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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