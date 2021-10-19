شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبعث رسالة لرئيس جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، رسالة خطية، لفخامة الرئيس الفريق أول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم في جنوب السودان على بن حسن جعفر، خلال استقبال فخامته له بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا.

وأشاد فخامة الرئيس سلفاكير، بالعلاقات مع المملكة، مؤكداً حرصه على تعزيزها وتنميتها وتطويرها، منوها بدور المملكة وتأثيرها الإقليمي والدولي ومبادراتها تجاه شعوب المنطقة.

بدوره أكد السفير، حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصالح المشتركة.