محمد بن مسعود - الدمام - تناقل رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصورا لدبابة من طراز”تي-55″ المحدثة في الاشتباكات الأخيرة في المنطقة القريبة من مدينة فيجيل تينا بولاية أمهرة الإثيوبية.
وطرأت بعض التعديلات على هيكل الدبابة السوفيتية، تم تثبيت الحماية الديناميكية للجزء الأمامي، بالإضافة إلى تركيب المدافع الرشاشة الصينية المضادة للطائرات من عيار 12.7 ملم من النوع 85.
وكان الصراع في تيغراي قد تفجرت شرارته بشدة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بعدما توعد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالرد على ما قال إنها هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.
وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي “يعانون من المجاعة”، كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد دبابة "تي-55" المحدثة خلال المعارك في إثيوبيا… فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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