مقتل اثنين واعتقال 450 شخصا خلال احتجاجات عنيفة في تشيلي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة في تشيلي، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 56 آخرون، فيما اعتُقل 450 خلال احتجاجات حاشدة عنيفة لإحياء الذكرى الثانية لانتفاضة اجتماعية.
اندلعت مظاهرات يوم الاثنين في جميع أنحاء البلاد، إحياء لذكرى احتجاجات أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، والتي قادت إلى عملية التغيير السياسي في البلاد وإعادة صياغة الدستور المكتوب في عهد بينوشيه، حسبما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
© AFP 2021 / Javier Torres
وخلال الصدامات، قُتل رجل بطلقات نارية خلال محاولة سطو على متجر في سانتياغو، اليوم الاثنين، فيما توفيت امرأة بعد سقوطها عن دراجة نارية، في العاصمة أيضا.
وقعت معظم الاضطرابات في العاصمة سانتياغو، حيث أقيمت حواجز في الشوارع وهاجم البعض مركزا للشرطة وحتى نهبوا المتاجر والمباني العامة، حسبما أفاد تقرير للشرطة.
ألقت الشرطة القبض على 450 شخصا في جميع أنحاء البلاد، 279 منهم في سانتياغو، فيما أصيب 11 مدنيا و45 من قوات الأمن، وهي أرقام مرتفعة للغاية بحسب مدير النظام والأمن في قوة الشرطة الوطنية في تشيلي، مارسيلو أرايا.
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في 50 موقعا مختلفا من البلاد، لإحياء ذكرى احتجاجات الشوارع التي قادها الطلاب وأثارها في البداية ارتفاع أسعار تذاكر المترو.
وأسفرت الاضطرابات التي أعقبت ذلك عن مقتل 34 شخصا وإصابة 460 شخصا بجروح، بما في ذلك بعض الذين فقدوا بصرهم، من الكريات والغاز المسيل للدموع التي أطلقتها الشرطة.
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