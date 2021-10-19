اخبار الخليج – انتخاب رؤساء لجان مجلس النواب الخمس ونوابهم 

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت اللجان الدائمة الخمس بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم عقب انتهاء الجلسة الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس، وذلك لانتخاب رؤساء اللجان ونوابهم، وذلك بناء على قوائم أعضاء اللجان التي أقرها النواب خلال الجلسة. وقد أسفرت نتائج انتخابات رؤساء اللجان ونوابهم عن الآتي: 1. النائب فاضل السواد رئيساً للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والنائب محمد العباسي نائباً لرئيس اللجنة. 2. النائب أحمد السلوم رئيساً للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، والنائب أحمد العامر نائباً لرئيس اللجنة. 3. النائب محمد السيسي البوعينين رئيساً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والنائب عيسى الدوسري نائباً لرئيس اللجنة. 4. النائب أحمد الانصاري رئيساً للجنة الخدمات، والنائب عمار حسين نائباً لرئيس اللجنة. 5. النائب خالد بوعنق رئيساً للجنة المرافق العامة والبيئة، والنائب أحمد الدمستاني نائباً لرئيس اللجنة. كما فاز النائب عادل العسومي برئاسة لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والنائب معصومة عبد الرحيم نائباً لرئيس اللجنة.

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