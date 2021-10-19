اخبار الخليج – محافظة العاصمة تطلق الإصدار الجديد من تطبيق «عاصمتي» للهواتف الذكية

محمد بن مسعود - الدمام - أناب معالي الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة، لحضور حفل إطلاق الإصدار الثالث من تطبيق «عاصمتي» للهواتف الذكية بحلته الجديدة، وذلك بمقر مسرعات الأعمال «ديوان هوب» في العدلية، بحضور مسؤول تنسيق الشراكات بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة حسين جناحي وعدد من المسؤولين في المحافظة.

وأكد نائب محافظ العاصمة، في تصريح على هامش الحفل، حرص المحافظة على مواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات الذكية في تعزيز التواصل مع الأهالي، وذلك ضمن جهودها لتحديث وتطوير آليات الاتصال مع المواطنين والمقيمين، إذ استطاعت ضمن خطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي من أتمتة كافة الخدمات التي تقدمها للأهالي عبر تبني العديد من المبادرات الرائدة في هذا المجال، منوهاً إلى أن المحافظة تزخر بأهم وأكثر القنوات التواصلية تأثيراً، إذ يبلغ مجموعها 20 قناة بشقيها المباشر وغير المباشر.

وبين المدني، أن النسخة المحدثة من التطبيق احتوت على العديد من الإضافات التي تسهل عملية التواصل مع أهالي المحافظة، منها إمكانية تقديم طلب موعد للقاء معالي المحافظ للأفراد والمؤسسات والمنظمات الأهلية، أو تقديم طلب رعاية لفعالية أو نشاط، إضافة إلى خارطة تفاعلية تظهر أهم النقاط والمواقع المهمة في المحافظة، مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ومراكز الشرطة والمعالم التاريخية والسياحية وغيرها من مواقع، علاوة على إتاحة التطبيق للمستخدمين إمكانية الاطلاع على مجالس محافظة العاصمة ومختلف المحافظات، وأرقام التواصل مع أصحابها ومواقعها على الخريطة.

وأشار المدني إلى أن النسخة الجديدة من التطبيق، طورت من آلية تقديم الطلبات والمقترحات التنموية من خلال إتاحة تقديم الطلب كتابة أو عبر التسجيل الصوتي، ويمكن للمستخدمين متابعة تفاصيل سير مقترحهم أو طلبهم، وما إذا تمت معالجة الطلب أو ما زال قيد المراجعة، ومن منطلق الشفافية مع الأهالي، اتاحت المحافظة ضمن التطبيق لجميع المستخدمين متابعة كافة الطلبات والمقترحات المقدمة من قبل أهالي وزوار المحافظة.

كما يحتوي التطبيق، المتاح لنظامي تشغيل الأندرويد وiOS، على منصة خاصة بوثيقة محافظة العاصمة للعمل التطوعي، تتيح للمشاركين التسجيل للمساهمة في الأعمال والأنشطة التي تنظمها المحافظة، وحساب النقاط بشكل إلكتروني بما يسهم في ديمومة العمل التطوعي على نحو متقن وفعال.