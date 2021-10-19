شركة نفط البحرين «بابكو» شريكاً في المنتدى الإرشاد الشرق الأوسط السنوي الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن اليوم منتدى الإرشاد الشرق الأوسط 2021 عن مشاركة شركة نفط البحرين (بابكو) كشريك في النسخة الثانية من المنتدى والمزمع انعقادها في 11 نوفمبر المقبل في فندق الخليج بمملكة البحرين.

جدير بالذكر أن هذا المنتدى – والذي سوف يجمع في نسخته الثانية بين الحضور الفعلي والافتراضي – يهدف بشكل أساسي الى تسليط الضوء على «إعطاء الأولوية للإرشاد في عالمٍ جديد». وقد تم تحديد شعار هذا العام لإبراز التحديات الصعبة التي تواجهها شتى المؤسسات والهيئات ورواد العمل جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19)، والتدني الهائل والملموس لمستويات التواصل بين كبار الموظفين وأقرانهم في مختلف المؤسسات، الأمر الذي يؤثر سلباً على اكتساب الخبرات وصقل المهارات والتدريب العملي والارتقاء المهني.

وسوف يتطرق المنتدى ضمن فعالياته إلى عدة مواضيع ذات الصلة بالتغيرات الحاصلة بموقع العمل والناجمة عن جائحة كورونا، فضلاً عن التطرق إلى مواطن القصور في مجالات التدريب والتطوير، والدور المحوري الذي يمكن أن يضطلع به الإرشاد في تحقيق الأهداف الخاصة بتنمية المواهب، والعمل على اعادتها الى مسارها الصحيح في نظام العمل الجديد.

وفي إطار دعم ومؤازرة شركة بابكو لهذا الحدث، سوف يقوم السيد تيرانس هاريسون – مدير دائرة التعلم والتطوير في الشركة بالانضمام الى اللجنة الاستشارية في المنتدى «Think Tank»، والتي تضم في قوامها تسعة رواد بارزين في العمل الإقليمي والدولي، إلى جانب عدد من الخبراء المرموقين في مجال تنمية المهارات، وسوف يقدمون المساعدة في إعداد وتحضير جدول أعمال المنتدى، بما في ذلك تحديد المواضيع النقاشية، واختيار المتحدثين والمدربين الرئيسيين، والإشراف على جلسات النقاش التفاعلية وورش العمل، بما يسهم في دعم تبادل المعرفة والتعليم الواقعي.

تجدر الإشارة أن شركة نفط البحرين (بابكو) لديها برنامج إرشاد متميز ضمن برنامج البعثات الدراسية، وبرنامج تدريب الخريجين، والذي يوفر التوجيه اللازم لتحقيق النجاح المنشود.

وتعليقاً على هذه المناسبة، صرّح السيد تيرانس هاريسون مدير دائرة التعلم والتطوير في شركة بابكو قائلاً: «يعد الإرشاد بمثابة أحد أهم منهجيات التدريب الأكثر فعالية والأقل استغلالاً من قبل المؤسسات العالمية المختلفة. إن قوة الإرشاد وما تنطوي عليه من مخرجات إيجابية لها مردود هائل وسريع على وتيرة الاستثمار، ولكن ذلك يتطلب قدراً كبيراً من الالتزام الجاد من كلا الطرفين».

ومن جانبها، أوضحت زهراء طاهر – المدير التنفيذي لشركة «فين مارك كوميونيكيشنس» مؤسس ومنظم المنتدى قائلة: «إننا سعداء بمشاركة شركة بابكو في منتدى هذه السنة، ونرحب بها شريكاً في هذه الفعالية الطموحة. لقد حققت مشاركة بابكو في نسخة العام الماضي إضافة نوعية ملموسة للحدث من خلال تبادل التجارب والخبرات مع مسئوليهم التنفيذيين. كما أننا سعداء بدور شركة بابكو الأكبر حجماً والأكثر تأثيراً لهذه السنة في جعل المنتدى أكثر ديناميكية وتفاعلية. ونحن نتطلع بكل حماس وقوة إلى العمل مع شركة بابكو وشركائنا الاستراتيجيين الآخرين من أجل تزويد الحضور من خبراء ومدراء الموارد البشرية وصانعي القرار بالدراية والمعرفة اللازمة والادوات العملية المناسبة، وذلك لحثهم على الانضمام لبرامج إرشاد فعالة وتشجيعهم على الإسهام بشكل جوهري في تطويرها على نحو متواصل».

ومن المرتقب أن يستقطب المنتدى نخبة طيبة من المشاركين من المتحدثين الإقليميين والعالميين، إلى جانب مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحضور. لقد استقبلت النسخة الافتتاحية الأولى للمنتدى إبان عام 2019 ما يربو على 250 خبير من رواد الموارد بشرية وممارسي الإرشاد ومسئولي الإدارة التنفيذية. وسوف يتم الإعلان قريباً عن المزيد من التفاصيل والمعلومات عن جدول أعمال المنتدى والطاولات المستديرة الافتراضية التي سيتم تنظيمها ضمن فعاليات هذا الحدث الرئيسي في نوفمبر المقبل.

وسوف يكون بنك البحرين الوطني بمثابة الشريك الرئيسي للمنتدى للعام الثاني، الى جانب مجموعة اخرى من الشركاء بينهم بنك الخليج الدولي وتمكين وشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة نفط البحرين (بابكو) و شركة فولاذ وشركة نيتكس وريتش و جمعية المحللين الماليين المعتمدين في البحرين وبرنامج قدوة وإيميك للتدريب و الشريك الإعلامي المالي بي اف تي ميديا و الشريك الإعلامي التعليمي التعليم مستقبل البحرين.