خميس المقلة يتحصل على وسام الريادة في التنمية المجتمعية في احتفالية «رواد الخليج 2021»

محمد بن مسعود - الدمام - تم تكريم شخصيات بحرينية ضمن قائمة من الشخصيات الخليجية تضم أطباء وفنانين وأدباء ورواد أعمال ومثقفين وناشطين في الأعمال الخيرية ورياضيين وأدباء وصحفيين وشعراء وغيرهم، خلال احتفالية «رواد الخليج 2021» التى أقيمت في الصالة الثقافية بالمنامة مساء يوم الجمعة 14 اكتوبر 2021 الحالي، بتنظيم من الهيئة الدولية للتسامح والهيئة العالمية لتبادل المعرفة.

وقد اختارت اللجنة المنظمة للاحتفالية خميس محمد المقلة لتمثيل القطاع الاعلاني واتصالات التسويق في البحرين، ومنحته وسام الريادة في التنمية المجتمعية ضمن الرواد الخليجيين في هذا المجال، وهو مؤسس ورئيس مجموعة «ماركوم الخليج» التى بدأت أعمالها في مملكة البحرين عام 1974، ومؤسس ورئيس مجلس ادارة «هيل أند نولتون ستراتيجيز» الشرق الاوسط، التي تأسست في البحرين عام 1985، وتغطى فروعها دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية.

الجديد بالذكر أن المقلة حائز على وسام الكفاءة من الدرجة الاولى من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، تقديراً لمساهماته في قطاع الاعلان واتصالات التسويق، وهو رئيس جمعية المعلنين البحرينية، وعضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للاعلان، ومقرها الرئيسي نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، وقد انضم الى الجمعية في عام 1978، ونال جوائز فخرية منها وعضوية مدى الحياة، وهو عضو في الهيئة العليا للاعلام، وضمن قائمة 50 شخصية مؤثرة حسب استفتاء مجلة ارابيان بيزنسس 2009، وأحد الشخصيات المؤثرة في عالم الاعمال بمملكة البحرين للعام 2018 وفق مجلة «بيزنس ان جلف».

قام بتنظيم فعالية «رواد الخليج 2021» الهيئة العالمية لتبادل المعرفة، وتضم أكثر من 120 جامعة وكلية وهيئة بحثية علمية من عدة دول، وهي هيئة غير ربحية تركز على خلق أطر تبادل المعرفة بين المؤسسات الاعضاء، وشارك في التنظيم الهيئة الدولية للتسامح، وهي هيئة غير ربحية، ومقرها الولايات المتحدة الامريكية، وتعمل على بناء جسور التفاهم والاحترام بين الأفراد والمجموعات والثقافات.

وجاء في التكريم أن المقلة يُعد من أبرز رواد التسويق والعلاقات العامة في منطقة الخليج وبدأ حياته العملية في إدارة التسويق بشركة طيران الخليج، وصحفياً وإدارياً بمجلة «صدى الاسبوع» البحرينية قبل أن يؤسس مجموعة الخليج للعلاقات العامة، وهي حالياً «ماركوم الخليج»، كما أسس دار الصقر للنشر وجمعية رجال الأعمال البحرينية، ويرأس مجلس إدارة نادي البحرين للتنس.

وبهذه المناسبة صرح المقلة قائلاً : «الاحتفالية هي شهادة تقدير وعرفان على صدور المكرمين، لدورهم الريادي في تطوير مجتمعاتهم كل في اختصاصه ومجاله، ويشرفني أن أكون أحد المكرمين وأن أمثل القطاع الاعلاني واتصالات التسويق في وطني الغالي البحرين.