وزير المالية: مواصلة تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين ودولة الامارات

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. منوهاً بما وصلت إليه العلاقات من مستوى متقدم من التعاون الثنائي المثمر والتنسيق المشترك في جميع المجالات بما يعكس حرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهما الله.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم بسعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث رحب معاليه بسعادة السفير واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية بين البحرين والإمارات، منوهاً بأهمية استمرار تعزيز التعاون المشترك وبخاصة ما يتعلق بالمجالين المالي والاقتصادي والدفع به نحو أفق أرحب بما يعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه أعرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، معرباً عن تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تعزيز التعاون المشترك بما يحقق النمو والازدهار لصالح البلدين والشعبين الشقيقين.