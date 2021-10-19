46191 مستفيدًا من خدمات مركز “تأكد” في الحدود الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – واس:
قدّمت مراكز “تأكد” التابعة لصحة منطقة الحدود الشمالية خدماتها لـ 46191 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.
يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراضاً أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تقدم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد عبر تطبيق “صحتي”.
كما أن مراكز “تأكد” توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علمًا أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.
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