شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وبلجيكا تبحثان علاقات التعاون برلمانياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البلجيكية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، لقاءً - عبر الاتصال المرئي - مع نظيرتها في مملكة بلجيكا برئاسة رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البلجيكية السعودية في البرلمان البلجيكي النائبة الاتحادية نوال فاريح، بمشاركة أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية بالمجلس.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية ومملكة بلجيكا، وضرورة دعمها وتعزيزها في شتى المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي الذي يشهده البلدان على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيد البرلماني.

من جانبها أشادت رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية البلجيكية السعودية في البرلمان البلجيكي خلال اللقاء بتعامل حكومة المملكة العربية السعودية مع جائحة فيروس كورونا، والإجراءات المتخذة.

كما بحثت الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تصب في تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وتفعيل دور لجنتي الصداقة البرلمانية من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين الجانبين، وما تمثله من دور مهم في دعم العلاقات، فيما تناول اللقاء استعرض سبل التعاون في المجال التعليمي، والبحث والتطوير في مجال الطاقة الخضراء من مصادر الطبيعة.

يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تسهم بفعالية في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات، وذلك بهدف تعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في المجالات كافة عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.