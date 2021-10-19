أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك “حارس الجنوب – 1″، الذي تجرى فعالياته حتى 29 أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرّة بين الجانبين.
وأوضح المتحدث عبر حسابه في “فيسبوك” أن القوات البحرية نفذت بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية.
وأضاف أن القوات البحرية المصرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.
مصر تُجري مناورات بحرية منفصلة مع 4 دول
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-19
أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك “حارس الجنوب – 1″، الذي تجرى فعالياته حتى 29 أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرّة بين الجانبين.
وأوضح المتحدث عبر حسابه في “فيسبوك” أن القوات البحرية نفذت بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية.
وأضاف أن القوات البحرية المصرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443
04:30 PM
بينها السودان وأمريكا وإسبانيا
أعلن المتحدث العسكري المصري، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق فعاليات التدريب المصري السوداني المشترك “حارس الجنوب – 1″، الذي تجرى فعالياته حتى 29 أكتوبر بقاعدة محمد نجيب العسكرية وينفذ لأول مرّة بين الجانبين.
وأوضح المتحدث عبر حسابه في “فيسبوك” أن القوات البحرية نفذت بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية الأمريكية، فضلاً عن تنفيذ تدريب بحري عابر مع القوات البحرية الإسبانية.
وأضاف أن القوات البحرية المصرية نفذت تدريباً بحرياً عابراً مع القوات البحرية اليونانية، بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط.
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