أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.
وذكر “لافروف” أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ”رويترز”.
وتأتي تصريحات “لافروف” قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن “طالبان”.
قبل يوم من استضافتها “محادثات أفغانستان”.. روسيا: لا نخطط للاعتراف بـ”طالبان” حالياً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-19
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.
وذكر “لافروف” أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ”رويترز”.
وتأتي تصريحات “لافروف” قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن “طالبان”.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443
04:17 PM
“لافروف” دعا الحركة إلى الوفاء بوعودها السياسية والعرقية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.
وذكر “لافروف” أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ”رويترز”.
وتأتي تصريحات “لافروف” قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن “طالبان”.
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