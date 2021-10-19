قبل يوم من استضافتها “محادثات أفغانستان”.. روسيا: لا نخطط للاعتراف بـ”طالبان” حالياً

محمد بن مسعود - الدمام - “لافروف” دعا الحركة إلى الوفاء بوعودها السياسية والعرقية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو لا تخطط للاعتراف بحركة طالبان حالياً، لكنها تدعوها إلى الوفاء بوعودها عندما تولت السلطة في أفغانستان.

وذكر “لافروف” أن تلك الوعود تتضمن التعهدات التي قطعتها على المستوى السياسي والعرقي بتشكيل حكومة تشمل كل الأفغان، وفقاً لـ”رويترز”.

وتأتي تصريحات “لافروف” قبل يوم من استضافة روسيا لمحادثات دولية بشأن أفغانستان بحضور ممثلين عن “طالبان”.