البرلمان اللبناني يصادق على إجراء الانتخابات.. وحكومة “ميقاتي” تتحول إلى تصريف الأعمال

محمد بن مسعود - الدمام - الأعضاء وافقوا على تقديمها لتجنب شهر رمضان

نقلت “رويترز” عن مصادر برلمانية، أن مجلس النواب اللبناني صادق اليوم (الثلاثاء) على موعد الانتخابات التشريعية في 27 مارس، مما يترك لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بضعة أشهر فقط لمحاولة تأمين خطة إنعاش من صندوق النقد الدولي وسط انهيار اقتصادي.

وأوضحت المصادر أنه جرى تقديم موعد الانتخابات، التي كانت مقررة في مايو، لتجنب إجرائها خلال شهر رمضان.

وأضافت أن “ميقاتي”، الذي تركز حكومته على إنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي، تعهد بضمان إجراء الانتخابات دون تأخير.

وعندما يشكل البرلمان الجديد؛ ستعمل حكومة “ميقاتي” كحكومة تصريف أعمال، حتى يجري التصويت بالثقة على رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة.