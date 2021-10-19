لدعمها عسكريًّا في مواجهة روسيا.. وزير الدفاع الأميركي يزور أوكرانيا

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا؛ الأمر الذي يثير قلق موسكو.
وذكر مسؤول أميركي بارز أن “أوستن” سيبحث خلال زيارته إلى كييف تعزيز إصلاح الجيش الأوكراني وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة المؤسسات المدنية على هذا القطاع.
ويلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران؛ وفقاً لـ”فرانس 24″.
في نهاية شهر أغسطس (آب) زار الأخيران واشنطن؛ حيث جدد الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف ضد روسيا، بينما ذهبت الآمال التي عقدها “زيلينسكي” على “بايدن” للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أدراج الرياح.
وغادر الرئيس الأوكراني واشنطن بعد حصوله منها على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتضمن صواريخ محمولة مضادة للدروع.
وسلمت كييف أمس جزءًا من هذه المساعدة، التي ينبغي أن تدعم الجيش الذي يخوض نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا المتهمة بتوفير الدعم العسكري لهم، وهو ما تنفيه.
لدعمها عسكريًّا في مواجهة روسيا.. وزير الدفاع الأميركي يزور أوكرانيا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-19
وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا؛ الأمر الذي يثير قلق موسكو.
وذكر مسؤول أميركي بارز أن “أوستن” سيبحث خلال زيارته إلى كييف تعزيز إصلاح الجيش الأوكراني وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة المؤسسات المدنية على هذا القطاع.
ويلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران؛ وفقاً لـ”فرانس 24″.
في نهاية شهر أغسطس (آب) زار الأخيران واشنطن؛ حيث جدد الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف ضد روسيا، بينما ذهبت الآمال التي عقدها “زيلينسكي” على “بايدن” للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أدراج الرياح.
وغادر الرئيس الأوكراني واشنطن بعد حصوله منها على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتضمن صواريخ محمولة مضادة للدروع.
وسلمت كييف أمس جزءًا من هذه المساعدة، التي ينبغي أن تدعم الجيش الذي يخوض نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا المتهمة بتوفير الدعم العسكري لهم، وهو ما تنفيه.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443
04:10 PM
“أوستن” يبحث مع “زيلنسكي” و”تاران” إصلاح الجيش
وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى أوكرانيا، اليوم (الثلاثاء) لإجراء مفاوضات حول تقديم المساعدة العسكرية الأميركية إلى كييف لمواجهة روسيا؛ الأمر الذي يثير قلق موسكو.
وذكر مسؤول أميركي بارز أن “أوستن” سيبحث خلال زيارته إلى كييف تعزيز إصلاح الجيش الأوكراني وصناعته العسكرية وتعميق سيطرة المؤسسات المدنية على هذا القطاع.
ويلتقي أوستن بالرئيس فولوديمير زيلنسكي ووزير الدفاع أندري تاران؛ وفقاً لـ”فرانس 24″.
في نهاية شهر أغسطس (آب) زار الأخيران واشنطن؛ حيث جدد الرئيس جو بايدن تعهده بدعم كييف ضد روسيا، بينما ذهبت الآمال التي عقدها “زيلينسكي” على “بايدن” للحصول منه على شيء ما بخصوص الموضوع البالغ الحساسية المتمثّل برغبة بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أدراج الرياح.
وغادر الرئيس الأوكراني واشنطن بعد حصوله منها على وعد بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار تتضمن صواريخ محمولة مضادة للدروع.
وسلمت كييف أمس جزءًا من هذه المساعدة، التي ينبغي أن تدعم الجيش الذي يخوض نزاعًا مع انفصاليين موالين لروسيا المتهمة بتوفير الدعم العسكري لهم، وهو ما تنفيه.
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