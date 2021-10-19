شاهد.. اندلاع حريق بـ”فيفاء” والجهات الأمنية تفتح تحقيقًا بالواقعة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق هائل اندلع في مدرجات زراعية واسعة شرق محافظة فيفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وعلمت “الخليج 365” من مصادرها أن الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب نشوب النيران والتأكد من عدم افتعال اندلاع الحريق.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 05:43 PM
في مدرجات زراعية واسعة شرق المحافظةشاهد.. اندلاع حريق بـ”فيفاء” والجهات الأمنية تفتح تحقيقًا بالواقعة
تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق هائل اندلع في مدرجات زراعية واسعة شرق محافظة فيفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وعلمت “الخليج 365” من مصادرها أن الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب نشوب النيران والتأكد من عدم افتعال اندلاع الحريق.
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