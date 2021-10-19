شاهد.. اندلاع حريق بـ”فيفاء” والجهات الأمنية تفتح تحقيقًا بالواقعة

محمد بن مسعود - الدمام - في مدرجات زراعية واسعة شرق المحافظة

تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق هائل اندلع في مدرجات زراعية واسعة شرق محافظة فيفاء، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وعلمت “الخليج 365” من مصادرها أن الجهات الأمنية قد فتحت تحقيقًا في الواقعة لمعرفة أسباب نشوب النيران والتأكد من عدم افتعال اندلاع الحريق.