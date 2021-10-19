بلدية “العيص” تصدر بيانًا توضيحيًّا بخصوص حريق في مرمى نفايات البلدية

أصدرت بلدية محافظة العيص بيانًا توضيحيًّا بخصوص ما تم رصده في تمام الساعة العاشرة مساء من نشوب حريق في مرمى نفايات البلدية.
وأوضحت البلدية أنه باشرت بمعدات وآليات البلدية والدفاع المدني الحريق الواقع في مرمى النفايات، واستمرت الفرق في إخماد الحريق حتى الساعة الرابعة فجرًا، مؤكدة أن المرمى العام للبلدية محصن ببوابات دخول وخروج لعمال وسيارات النظافة، وتتم معالجة النفايات بالطمر.
وأضافت أنها تأسف لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة والتلوث البيئي، وما زالت التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات الحريق.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 05:42 PM
أعربت عن أسفها لبعض الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامةبلدية “العيص” تصدر بيانًا توضيحيًّا بخصوص حريق في مرمى نفايات البلدية
أصدرت بلدية محافظة العيص بيانًا توضيحيًّا بخصوص ما تم رصده في تمام الساعة العاشرة مساء من نشوب حريق في مرمى نفايات البلدية.
وأوضحت البلدية أنه باشرت بمعدات وآليات البلدية والدفاع المدني الحريق الواقع في مرمى النفايات، واستمرت الفرق في إخماد الحريق حتى الساعة الرابعة فجرًا، مؤكدة أن المرمى العام للبلدية محصن ببوابات دخول وخروج لعمال وسيارات النظافة، وتتم معالجة النفايات بالطمر.
وأضافت أنها تأسف لمثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على الصحة العامة والتلوث البيئي، وما زالت التحقيقات جارية من قبل الجهات الأمنية المختصة لمعرفة ملابسات الحريق.
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