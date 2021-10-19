هل يمكن إكمال الصلاة حال الإصابة بالرعاف؟.. عضو «كبار العلماء» يجب

الرياض - محمد عبدالله - كشف الشيخ د. عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم الإصابة بالرعاف أثناء الصلاة.

وقال «السليمان»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة السعودية، «إن الرعاف لا ينقض الوضوء، وحال حدوثه أثناء الصلاة يمكن وضع منديل، وتكون الحركة هنا مشروعة لإيقاف الدم، ويمكن أن يقوم المصلي بوضع قطعة منديل في أنفه لوقف النزيف، ولا حرج في ذلك.

وأضاف، أن الدم الذي ينزل في تلك الحالة لا ينقض الوضوء والصلاة صحيحة، مستشهدًا في ذلك بأن سعيد بن المسيب، كان يرعف من دون أن يتوضأ.

وأكمل عضو هيئة كبار العلماء، أن الصحيح في الرعاف أنه لا ينقض الوضوء، ولو خشي المسلم وقوع الدم على فراش المسجد أثناء الصلاة أو تسبب الرعاف في إزعاج له، فلا حرج في خروجه من الصلاة حتى يوقف الدم، مشيرًا إلى أن دم الرعاف «لا ينجِّس الثوب».

وواصل، «أن الدم الذي يقع من اللحم الذي يتم شراؤه سواء أيام الأضاحي أو غيره، ليس دمًا نجسًا ولو كان على ثوب وتمت الصلاة به فلا حرج في ذلك».

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