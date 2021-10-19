تبرعوا بـ2 مليون ريال.. منصة إحسان تشكر أبناء عبد الرحمن ناصر العقيل

الرياض - محمد عبدالله - وجهت منصة إحسان الخيرية، الشكر لأبناء عبد الرحمن ناصر العقيل، لتبرعهم بملغ 2 مليون ريال، للفئات المحتاجة.

وذكرت المنصة –عبر تويتر- : «نشكر أبناء عبدالرحمن ناصر العقيل، على التبرع السخيّ والعطاء الكريم؛ للفئات الأشد احتياجًا عبر منصة إحسان».

كانت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) أطلقت منذ أيام خدمة (تيسّرت) ضمن فرص التبرع بهدف فك كربة المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق.

وتأتي هذه الخدمة ضمن إسهامات منصة إحسان لدعم جميع المجالات الخيرية بناء على دراسة واقع الاحتياج، وبالتكامل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين على سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع على منصة إحسان، واختيار خدمة (تيسّرت)، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع.

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