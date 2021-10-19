الوزير آل الشيخ يوجِّه بالتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي في خطبة الجمعة

الرياض - محمد عبدالله - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع، بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من تنظيم السرورية الإخواني الإرهابي.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أن الوزير آل الشيخ وجه خطباء الجوامع للتحذير من تنظيم السرورية الإرهابي، الذي ينتهج السريّة للوصول إلى أهدافه وعلى رأسها تحريض الناس على الخروج على ولاة الأمور وتفريق جماعة المسلمين وبث الفرقة بينهم ونشر الحروب في بلدانهم.

كما وجّه وزير الشؤون الإسلامية بأن تشتمل الخطبة على التالي:

ـ التذكير بأهمية اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الجماعات والتنظيمات ومنها تنظيم السروريّة الإرهابي.

ـ بيان أهداف هذا التنظيم وما يسعى إليه من إفساد في بلاد المسلمين.

ـ بيان خطر هذا التنظيم -صراحةً - وأنّه وجه من وجوه جماعة الإخوان الإرهابية.

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