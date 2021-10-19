أخبار السعودية.. البحث عن نوف القحطاني..وجرعة ثالثة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، منها: البحث عن الطفلة المفقودة نوف القحطاني، و جرعة ثالثة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين.

البحث عن الطفلة نوف القحطاني

تصدر هاشتاق «المفقودة نوف القحطاني»، قائمة الأكثر تداولًا بالمملكة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات من اختفاء طفلة تدعى نوف القحطاني، في ظروف غامضة بالرياض، منذ 24 ساعة.

جرعة ثالثة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة جرعة ثالثة معززة للقاح كورونا للممارسين الصحيين من خلال تطبيق (أناة).

«الزعاق» يحدِّد مواسم البرد الفعلية الثلاثة

قال المتخصص في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إن مواسم البرد الفعلية ثلاثة، وهي: المربعانية، والشبط، والعقارب.

مواطن يوزِّع أموالًا على العاملين بالحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرًا لمواطن سعودي يوزع أموالًا على العاملين بالحرم المكي الشريف.

مقطع يوثِّق حادث سير متعمَّد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق اصطدام قائد مركبة نقل، بمركبة أخرى على أحد الطرق العامة دون تحديد موقعه، بالرجوع إلى الخلف بسرعة لافتة، مما يدل على ارتكابه الحادث متعمدًا.

إحباط تهريب أكثر من طن حشيش

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية في مناطق جازان وعسير ونجران، من إحباط محاولات تهريب طن و(276) كيلوجراماً من الحشيش المخدر و(66) طنًا و(464) كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، والقبض على المتورطين في ذلك البالغ عددهم (150) متهمًا، منهم (47) مواطنًا، و(103) متهمين من مخالفي نظام أمن الحدود بينهم (89) من الجنسية الإثيوبية، و(10) من الجنسية اليمنية، و(3) من الجنسية الصومالية، ومتهم واحد من الجنسية الإرتيرية .

خطوات الحصول على وثيقة العمل الحر

حددت منصة العمل الحر، شروط وخطوات الحصول على وثيقة العمل الحر والتي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لممارس العمل الحر عن طريق البوابة الإلكترونية.

تفاصيل حريق وادي سد أبها

رصد تقرير لقناة «الإخبارية»، التفاصيل الكاملة لحريق وادي سد أبها، والذي اندلع صباح اليوم الثلاثاء، وباشرت قوات الدفاع المدني عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

ماذا نفعل بعد تخفيف الاحترازات ؟

قال د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن هناك بعض السلوكيات التي يجب اتباعها والحرص عليها بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، خاصة أن هناك فئات لم يشملها التحصين حتى الآن.

تحذير من تنظيم السرورية الإرهابي في خطبة الجمعة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع، بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من تنظيم السرورية الإخواني الإرهابي.

تفاصيل رفض موظف لرشوة 100 ألف ريال

كرَّم وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمقر الوزارة في الرياض، مأمور ضبط قضائي بالوزارة لرفضه قبول رشوة 100 ألف ريال وهاتف محمول، مقابل صرف النظر عن مخالفة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تزور بلد المنشأ لأجهزة قص الرخام.

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