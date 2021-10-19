نشرة عاجل.. «ديربي الرياض» واختفاء الطفلة نوف القحطاني حديث الساعة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة المحلية والدولية والرياضية، أبرزها «ديربي الرياض» بين الهلال والنصر من أجل الوصول لنهائي دوري أبطال آسيا، وإعلان وزارة الصحة عن إتاحة جرعة ثالثة معززة للقاح كورونا للممارسين الصحيين، وسيطرة أنباء اختفاء الطفلة نوف القحطاني على مواقع التواصل الاجتماعي، وإخماد حريق وادي سد أبها.

وفيما يلي أبرز قضايا اليوم في «عاجل»:

جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين.. والحجز عبر تطبيق «أناة»

أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة جرعة ثالثة معززة للقاح كورونا للممارسين الصحيين من خلال تطبيق (أناة).

طفلة عمرها 11 عامًا.. هاشتاق «المفقودة نوف القحطاني» يتصدر «تويتر» ومناشدات بالبحث عنها

تصدر هاشتاق «المفقودة نوف القحطاني»، قائمة الأكثر تداولًا بالمملكة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات من اختفاء طفلة تدعى نوف القحطاني، في ظروف غامضة بالرياض، منذ 24 ساعة.

«الزعاق» يحدِّد مواسم البرد الفعلية الثلاثة

قال المتخصص في الطقس والمناخ، د. خالد الزعاق، إن مواسم البرد الفعلية ثلاثة، وهي: المربعانية، والشبط، والعقارب.

بالفيديو.. مبادرة إنسانية.. مواطن سعودي يوزِّع أموالًا على العاملين بالحرم المكي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرًا لمواطن سعودي يوزع أموالًا على العاملين بالحرم المكي الشريف.

بالفيديو.. طائرة إطفاء تشارك في إخماد حريق وادي سد أبها

شاركت طائرة إطفاء، في إخماد الحريق الذي اندلع في شجيرات وحشائش بوادي سد أبها، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب العربية.

روسيا تسجِّل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ ظهور كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1015 حالة وفاة، في حصيلة هي الأعلى التي يتم تسجيلها بالبلاد في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بروسيا.

لاعب المستقبل .. الآسيوي يختار سامي النجعي الأفضل في الدور ربع النهائي

حسم سامي النجعي لاعب فريق النصر السعودي، جائزة نجم المستقبل تقدمها نيوم، بعد منافسه شرسة مع لي دونغ، لاعب أولسان هيواندي الكوري.

تعرَّف على شروط وخطوات الحصول على وثيقة العمل الحر

حددت منصة العمل الحر، شروط وخطوات الحصول على وثيقة العمل الحر والتي تمنحها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لممارس العمل الحر عن طريق البوابة الإلكترونية.

رسميًا... طرح تذاكر الجمهور في «فورمولا السعودية»

كشف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الجهة المسؤولة عن تنظيم وترويج جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق تذاكر الدخول العام، والتي سترفع سعة السباق الأول للبطولة في جدة إلى 100٪، بعد طرح 40٪ فقط من التذاكر في البداية بسبب الإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد-19.

«المرور» يوضّح شروط تجديد رخصة القيادة بعد ١٦ سنة من انتهائها

حددت الإدارة العامة للمرور شروط تجديد رخصة القيادة، مشيرًا إلى شروط إصدار وتجديد رخصة قيادة سيارة خصوصي ردًا على استفسارات المواطنين.

حقائق وأرقام هامة قبل مواجهة «حسم الصعود» بين الهلال والنصر

ينتظر عشاق ومحبو الكرة السعودية، غدًا الثلاثاء، المواجهة المرتقبة بين النصر والهلال، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.