شقيق الطفلة المفقودة نوف القحطاني يروي تفاصيل واقعة اختفائها

الرياض - محمد عبدالله - أكد ثاني القحطاني شقيق الطفلة المفقودة «نوف»، أنه مرّت أكثر من 35 ساعة على اختفاء أخته.

واختفت الطفلة نوف القحطاني (11 عامًا)، في ظروف غامضة، بعدما خرجت من منزلها في حي الموسى بالرياض ولم تعد حتى الآن، حيث تجري حاليا عمليات بحث وتحرٍّ مكثفة تقوم بها الجهات الأمنية.

وأضاف شقيق نوف أن والديه وثلاثة من أشقائه جاءوا من منطقة الحرجة جنوب السعودية إلى الرياض لإجراء فحوص للوالد في أحد المستشفيات، وأن شقيقته نوف ارتدت عباءتها السوداء وخرجت من المنزل صباح أمس لرمي النفايات ولكنها لم تعد.

وفقًا لـ«العربية نت» أكد ثاني أنه منذ 35 ساعة وهم يبحثون عن شقيقته ولم يجدوا لها أي أثر، لافتًا إلى أن والده كبير في السن ولم يتم إخباره باختفائها خوفًا على صحته.

وتصدر هاشتاق «المفقودة نوف القحطاني»، قائمة الأكثر تداولًا بالمملكة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وذلك بعد ساعات من اختفاء الطفلة، في ظروف غامضة بالرياض.

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