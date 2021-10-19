الصحة: 49  إصابة جديدة بكورونا و38 حالة تعافي خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548018 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 38 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537037 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8767 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (44768668 ) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أشاد اليوم الثلاثاء، بالدور الفاعل للوعي المجتمعي والتعاون الذي أبداه أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، الذي انعكس إيجابًا في ارتفاع أعداد المحصنين في المملكة.

وقال إن ذلك أسهم ذلك في تجاوز مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من انتشارها وكان له الأثر الملموس في انخفاض الحالات الحرجة والإصابات الناجمة عن كورونا (كوفيد 19)، وارتفاع حالات التعافي، وهو ما نشهده حاليًا في مختلف مستشفيات المملكة الحكومية والخاصة، فقد تناقصت وبشكل ملحوظ أعداد مرضى كورونا حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة حاليًا في عدد محدود من هذه المستشفيات.

وذكرت وزارة الصحة في وقت سابق، إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

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