ماذا نفعل بعد تخفيف الاحترازات ؟ «الصحة» تحدِّد 3 سلوكيات يجب التقيُّد بها

الرياض - محمد عبدالله - قال د. محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن هناك بعض السلوكيات التي يجب اتباعها والحرص عليها بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، خاصة أن هناك فئات لم يشملها التحصين حتى الآن.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية على «تويتر»، مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم الوزارة، والذي أكد خلاله، أنه لابد من الارتكاز على ركيزتين أساسيتين خلال المرحلة القادمة، الأولى هي وعي المجتمع، والثانية مسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وأوضح المتحدث باسم الصحة، أن ما يتعلق بوعي المجتمع أهم شيء هو استكمال جرعات اللقاح والتأكد من الحصول على جرعتين، إضافة إلى ارتداء الكمامات في الأماكن التي تستلزم ذلك، مشددًا على ضرورة التزام الجهات بمسؤوليتها في تطبيق البروتوكولات والإجراءات الاحترازية في كل المواقع.

وتابع: «السلوكيات الإيجابية التي اكتسبناها ومنها ارتداء الكمامة وغسل الأيدي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، هي مكاسب صحية لا يجب انتهائها بالكامل».

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