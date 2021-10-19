رئيس كازاخستان يقلِّد رئيس مجلس الشورى وسام الصداقة

الرياض - محمد عبدالله - قلَد رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسام الصداقة والذي يمنحه للشخصيات التي أسهمت بشكل وثيق في دعم وتعزيز العلاقات مع كازاخستان.

واستقبل رئيس جمهورية كازاخستان، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والوفد المرافق له، في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية كازاخستان.

ورحب الرئيس الكازاخستاني، في بداية الاستقبال، بمعالي رئيس مجلس الشورى، بمناسبة زيارته الرسمية إلى جمهورية كازاخستان، معرباً عن مشاعره الطيبة تجاه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -يحفظهما الله-.

وأعرب «توكاييف»، عما يكنه للمملكة قيادةً وشعبًا من مودة، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع بلاده بالمملكة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات ستشهد مستقبلًا باهرًا

في ظل حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد الرئيس الكازاخستاني، أن المملكة شريك وثيق لجمهورية كازاخستان على مختلف الأصعدة، وعلى وجه الخصوص في العالم الإسلامي.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لرئيس جمهورية كازاخستان، عن بالغ سعادته بزيارة كازاخستان بناءً على دعوة رسمية من معالي رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني السيد ماولين أشيمبايف.

وأشار «آل الشيخ»، إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدم وتطور، عززه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على توطيدها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ويعود على البلدين والشعبين بمزيد من الرخاء والتقدم والازدهار.

ولفت رئيس مجلس الشورى، خلال الاستقبال، إلى المباحثات البرلمانية المهمة التي يجريها مجلس الشورى بالمملكة ومجلسي الشيوخ والنواب في جمهورية كازاخستان لما لها من دور في تنمية العلاقات الثنائية.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، حرص مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الكازاخستاني على وضع الخطوات العملية الفاعلة لتعزيز ما يجمع البلدين الشقيقين من روابط، وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بما يخدم البلدين الشقيقين.

وأطلع «آل الشيخ، رئيس جمهورية كازاخستان، على ما تشهده المملكة من تقدم وتطور كبيرين انطلاقاً من رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تمثل الإطار الشامل لما تعيشه المملكة من تحول تنموي فريد في ظل اهتمام ورعاية قيادتها الرشيدة.

حضر مراسم الاستقبال، رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني ماولين أشيمبايف، وأعضاء مجلس الشورى السعودي عبدالله بن عيفان، ود.منى آل مشيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كازاخستان عبدالعزيز الداود، وسفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك آرين.

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