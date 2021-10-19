بالفيديو.. طائرة إطفاء تشارك في إخماد حريق وادي سد أبها

الرياض - محمد عبدالله - شاركت طائرة إطفاء، في إخماد الحريق الذي اندلع في شجيرات وحشائش بوادي سد أبها، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب العربية.

واندلع حريق صباح اليوم الثلاثاء، في وادي سد أبها، وباشرت قوات الدفاع المدني عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق في أسباب الحريق.

واستعرض تقرير لـ«الإخبارية»، جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق بنسبة كبيرة، فيما لا تزال تتصاعد أعمدة الدخان في أنحاء متفرقة من الوادي، ويواصل رجال الإطفاء أعمال التبريد للأجزاء المتبقية.

وأكد التقرير، أن فرق الدفاع المدني نجحت في تطويق المباني المجاورة لموقع الحريق وعددها قليل للغاية (منزل ومول تجاري)، وذلك لعدم وصول الحريق لها وحرصًا على سلامة قاطنيها.

وشدد التقرير، على أن قوات الدفاع المدني لم تعلن حتى الآن عن وجود أي إصابات أو أضرار مادية جراء الحريق.



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