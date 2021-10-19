أمام خادم الحرمين .. وزير الصحة يؤدي القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم - عبر الاتصال المرئي - فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للصحة، قائلا ( بسم الله الرحمن الرحيم .. أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص).

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته لمعاليه بالتوفيق والسداد في مهامه.