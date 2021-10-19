ورغم عدم وجود أي طرق أو ممرات تساعد وصول عربات الدفاع المدني للموقع، إلا أن بعض رجال المدني اقتحموا بمهارات فردية تلك المواقع الجبلية الوعرة وصولا إلى مصادر النيران وإخمادها بشكل سريع.
وقالت مصادر إن التحقيق مستمر في كيفية نشوب الحريق ولا يعرف السبب حتى الآن.
وكان الحريق الذي استهدف أحد المنتزهات على ضفاف بحيرة السد بأبها قد اشتعل في عدة مواقع من الجبل وساعدت قوة الرياح على انتشاره ليحرق المسطحات الخضراء.
كانت هذه تفاصيل خبر إطفاء جبل العثربان في أبها وأسباب الحريق مجهولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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