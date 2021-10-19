اخبار الخليج – وفاة المصور التلفزيوني الشاب سعود دويسان

محمد بن مسعود - الدمام - محمد بحر صدم الوسط الإعلامي قبل قليل بنبأ وفاة المصور بتلفزيون البحرين الشاب سعود دويسان عن عمر ناهز «32 سنة»، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجاز والإخلاص والتفاني في العمل. وألتحق الفقيد للعمل كمصور بتلفزيون البحرين قبل عشرة أعوام في مركز الأخبار بوزارة الإعلام.

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