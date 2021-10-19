فايزر ومودرنا تهيمنان على سوق اللقاحات.. مبيعات متوقعة بـ93.2 مليار دولار في 2022

محمد بن مسعود - الدمام - تمضي فايزر/بيونتك ومودرنا نحو الهيمنة على سوق لقاحات كوفيد-19 العام المقبل، لتوليد مبيعات مجمعة ضخمة بقيمة 93.2 مليار دولار (80.5 مليار يورو)، أي ضعف الدخل تقريبًا المحصل في عام 2021، وفقًا للتوقعات الجديدة.

تشير التوقعات الصعودية من شركة Airfinity، وهي شركة لتحليل البيانات الطبية إلى أن منتجي اللقاحات المعتمدة على تقنية mRNA سوف يسيطران على ثلاثة أرباع سوق لقاحات كوفيد-19 غير الصينية في عام 2022.

ويشكل المنافسون الآخرون AstraZeneca و Johnson & Johnson و Sputnik V الروسي والوافدون الجدد مثل Novavax بقية السوق، والتي من المتوقع أن تتضاعف قيمتها لتصل إلى 124 مليار دولار العام المقبل.

تشير التوقعات إلى أن تحالف BioNTech / Pfizer سيبيع ما قيمته 54.5 مليار دولار من لقاحات كوفيد-19 وفيما ستبيع مودرنا 38.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات Airfinity التي نشرتها صحيفة فاينانشال تايمز، وهي أعلى بكثير من تقديرات المحللين البالغة 23.6 مليار دولار و 20 مليار دولار على التوالي.

قال راسموس بيتش هانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Airfinity: «هذه الأرقام غير مسبوقة».

وأضاف: «نتوقع استمرار مستويات المبيعات المرتفعة في عام 2022 حيث تسعى البلدان إلى توفير الحماية المستمرة، فيما تجاهد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل لبلوغ مستويات تطعيم مماثلة لما حققته العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع».

يتحدى محللون آخرون توقعات المبيعات الصاعدة للعام المقبل، لكن معظمهم يتفقون على أن شركة فايزر، على وجه الخصوص، سيطرت على سباق لقاحات كوفيد-19، ومن المحتمل أن تعزز موقعها في الأشهر المقبلة.

قال المحلل جيفري بورجيس في SVB Leerink: «لقد كانوا أول من حصل على الموافقة الطارئة للبالغين، وقد تحركوا أولاً للحصول على الموافقة على الجرعة المعززة وإتاحتها، وانتقلوا أولاً للحصول على تصريح للقاح المراهقين، وسيحصلون على موافقة للقاح الأطفال أولاً أيضًا».

تُظهر توقعات Airfinity أن شركتي BioNTech / Pfizer ستحققان مبيعات بقيمة 31.3 مليار دولار وموديرنا بـ 17.6 مليار دولار في عام 2021، وهو أقل بقليل من توقعات الشركة البالغة 33.5 مليار دولار و 20 مليار دولار على التوالي.

وقالت شركة تحليلات البيانات الطبية إن التغييرات في أسعار الشركة قد تؤدي إلى تناقضات في التنبؤ.