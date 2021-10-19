مساهمون يتداولون 1.5 مليون دينار في «البورصة» اليوم.. ومؤشر البحرين العام يرتفع 8.14 نقطة

محمد بن مسعود - الدمام - أقفل «مؤشر البحرين العام» اليوم عند مستوي 1,718.15 بارتفاع وقدره 8.14نقطة مقارنة بإقفاله يوم أمس الأول الأحد، في حين أقفل «مؤشر البحرين الإسلامي» عند مستوى 676.37 بارتفاع وقدره 1.71 نقطة مـقارنة بإقفاله السابق.

وقد تداول المستثمرون في «بورصة البحرين» 5.69 مليون سهم ، بقيمة إجمالية قدرها 1.49 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 138 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع المواد الاساسية والتي بلغت قيـمة أسهمه المتداولة 689.39 ألف دينار أي ما نسبته 46.38% من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 963.01 ألف سهم ، تم تنفيذها من خلال 42 صفقة.

جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 689.39 ألف دينار أي ما نسبته 46.38% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 963.01 ألف سهم ، تم تنفيذها من خلال 42 صفقة.

أما المركز الثاني فكان للبنك الأهلي المتحد بقيمة قدرها 298.36 ألف دينار أي ما نسبته 20.07% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 835.72 ألف سهم ، تم تنفيذها من خلال 14 صفقة.

ثم جاءت زين البحرين بقيمة قدرها 108.40 ألف دينار أي ما نسبته 7.29% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 850 ألف سهم ، تم تنفيذها من خلال 6 صفقات.

وقد تم يوم أمس تداول أسهم 18 شركة ، ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات ، في حين انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، وحافـظت بقية الشركات على أسعار أقـفالاتها السابقة.