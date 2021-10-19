محمد بن مسعود - الدمام - وجه استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر نصائح مهمة قبل انطلاق ديربي “النصر” و”الهلال” بنصف نهائي بطولة دوري ابطال آسيا . وقال” النمر” في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، إنه إذا أردتَ الاستمتاع بمشاهدة المباراة وتذوقها رياضياً فلا تجلس مع هؤلاء: ١.من يسب ويلعن طول المباراة ٢.من يصيح إذا جاء هدف ويقوم يعانق فجأة الموجودين في المجلس ٣.من لا يعترف بمزايا الفريق الآخر. ٤.من يرى أن الحكم غشاش دوماً. ٥.من يتكلم عندك أكثر من المُعَلِّق الرياضي.

كانت هذه تفاصيل خبر قبل ساعات من انطلاق “الديربي”.. 5 نصائح مهمة للاستمتاع بمباراة “النصر” و” الهلال” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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