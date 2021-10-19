محمد بن مسعود - الدمام - نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو جديد لجهود فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي نشب اليوم الثلاثاء في وادى سد أبها.، فيما باشرت الجهات المعنية موقع الحريق لإخماده والتحقيق في ملابسات اندلاعه. وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرقها في أبها سيطرت على حريق اندلع في حشائش في جبال العثربان بالقرب من جسر أبها الجديدة، مبينة أنها لا تزال تتباع أعمال إخماد الحريق.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو جديد يوضح جهود فرق الدفاع المدني للسيطرة على حريق “أبها” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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