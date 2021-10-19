شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «إعمار اليمن» يقدم 204 مشروعاً بـ 7 قطاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، السفير محمد آل جابر بمقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالرياض اليوم، بفريق من منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة المكون من رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كرستينا روتنشتاينر، وكبير منسقي بعثة المنظمة في اليمن فراس بديري، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى المملكة فوزي الزيود، وعدد من المختصين في المنظمة الدولية.

وبدأ اللقاء بالتعريف عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتوضيح مشاريعه ومبادراته، حيث قدم البرنامج أكثر من 204 مشروعات ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية، في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.

وبلغت مشاريع قطاع التعليم 41 مشروعاً ومبادرة من مدارس ومؤسسات تعليمية، وفي قطاع الصحة بلغت مشاريعه 22 مشروعاً ومبادرة متنوعة بين مستشفيات ومراكز صحية عامة وتخصصية، فيما وصلت مشاريع ومبادرات قطاع النقل 36 مشروعاً ومبادرة من طرق ومطارات، وعدد مشاريع قطاع الزراعة 18 مشروعاً ومبادرة، إضافة إلى أن قطاع الطاقة حيث بلغ عدد مشاريعه 26 مشروعاً ومبادرة، فيما وصلت مشاريع قطاع بناء قدرات المؤسسات الحكومية 17 مشروعاً ومبادرة، وفي قطاع المياه وصل عدد المشاريع والمبادرات 32 مشروعاً ومبادرة لتعزيز منظومة استدامة المياه.

كما تطرق اللقاء إلى الحديث عن الأعمال التي تقوم بها المنظمة في اليمن حاليًا، وشرح موجز عن طبيعة أعمالهم وشركائهم على الأرض.

فيما جرى بحث تطوير المشروعات المشتركة وفتح آفاق تعاونية تنموية جديدة في اليمن وتوسيع مجالات الشراكة لتشمل تبادل الخبرات والمعلومات الحيوية في العمل التنموي.

بدورها أبدت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كرستينا وكبير منسقي بعثة المنظمة في اليمن والفريق المختص، سعادتها عما طرح خلال الاجتماع من إسهامات البرنامج في اليمن، مؤكدة استعداد المنظمة للعمل مع البرنامج في مشاريع مشتركة تتعلق بالنازحين في مختلف المحافظات اليمنية.