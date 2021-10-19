شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كازاخستان يقلد رئيس الشورى بوسام الصداقة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية