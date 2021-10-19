شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية حقوق عاملين بأكثر من 22 مليون بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة التسويات الودية خلال شهر سبتمبر الماضي 2021م تسوية 1796 دعوى عمالية بالصلح والتراضي بين أطراف الدعوى، واسترداد مبلغ اجمالي 22,554,225 مليون ريال حقوق للعمالة في القطاع الخاص بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأكدت إدارة التسويات الودية بالمنطقة الشرقية على متابعة كافة القضايا المتعلقة بالعمالة وحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص بكفاءة وتأدية العمل وفقاً لأنظمة ولوائح العمل.