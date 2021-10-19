الكويت.. عودة رصّ الصفوف في المساجد وفتح رحلات الطيران

وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مطلعة أن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.
وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 02:53 PM
لا كمامة في الأماكن المفتوحةالكويت.. عودة رصّ الصفوف في المساجد وفتح رحلات الطيران
وافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه أمس على عودة الصلاة في المساجد بتقارب الصفوف مع الالتزام بالاشتراطات الصحية كافة.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية عن مصادر مطلعة أن المجلس وافق أيضاً على عقد الندوات والسماح بإقامة حفلات الأعراس وفق الاشتراطات المطبقة.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس استعرض توصيات اللجنة العليا لطوارئ كورونا، ومن بينها الموافقة على فتح المطار لكل رحلات الطيران، ومنح التأشيرات لجميع الدول.
وأفادت المصادر أن المجلس وافق على السماح بعدم ارتداء الكمام في الأماكن المفتوحة، مشددة على أن القرارات كافة مرتبطة بضرورة الالتزام في تطبيق الاشتراطات الصحية.
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