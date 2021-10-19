اخبار الخليج – البلديات: دراسة 950 طلب لمواقع إعلانية خلال 9 شهور

محمد بن مسعود - الدمام - بلغت عدد الطلبات التي درستها لجنة الاعلانات في وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 950 طلبا لمواقع إعلانية مختلفة بجميع المناطق في البلاد خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2021، بينما بلغت في العام الماضي في نفس الفترة 73 طلبا بزيادة بلغت نسبة 135% نظرا للظروف التي مرت بها بسب جائحة كورونا (كوفيد-19).

صرح بذلك رئيس لجنة الإعلانات مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد سعد السَهلي مشيرا الى انه بتوجيهات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ومتابعة مستمرة من وكيل الوزارة لشئون البلديات تسعى اللجنة الى تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الخدمات البلدية تعزيزا لدور السوق الإعلاني في المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في المملكة.

وأوضح م. محمد السَهلي بشأن توزيع الطلبات الاعلانية خلال الفترة من يناير الى سبتمبر 2021 بأن محافظة العاصمة في مقدمتها بـ 441 طلبا، تلتها الجنوبية بـ 182 طلبا، ثم المحرق بـ 178 طلبا، وأخيرا الشمالية بـ 149 طلبا.

وذكرانه تعزيزا لدور السوق الإعلاني في المملكة وما يشهده من نمو وتطوير تبحث لجنة الإعلانات زيادة استخدام الشاشات الالكترونية في عدد من المواقع بكافة المحافظات لمواكبة التقنيات الحديثة والمتسارعة في هذا القطاع.

وأضاف ان اللجنة تعمل على توحيد الإجراءات والنماذج التشغيلية في تقديم تراخيص الاعلانات وذلك عن طريق العمل على تطوير آليات تقديم الخدمة وتطبيق اجراءات مرنة تحقق خدمات سريعة وعالية الجودة لتسهيل وصول الخدمة للعملاء وتقديم تجارب سلسة ومتكاملة.

وتم اعادة تشكيل لجنة الاعلانات بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في سبتمبر بالقرار رقم (191) لسنة 2020 برئاسة مدير عام أمانة العاصمة وعضوية كل من رؤساء قسم تراخيص الخدمات البلدية في بلدية الجنوبية وامانة العاصمة وبلدية المحرق وبلدية الشمالية، وممثل عن كل من الادارة العامة للمرور وادارة تخطيط وتصميم الطرق بشؤون الاشغال وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الاسكان ووزارة سئون الاعلام بالاضافة الى المستشار القانوني بشئون البلديات.