أمير قطر يصدر أمرًا أميريًّا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم، أمرًا أميريًّا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
ومن بين التعيينات -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- تعيين علي بن أحمد الكواري وزيرًا للمالية، وصلاح بن غانم العلي وزيرًا للرياضة والشباب، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرًا للتجارة والصناعة، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرًا للثقافة، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوًا بمجلس الوزراء.. وقرار بتعيين الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيسًا لأركان القوات المسلحة.
19 أكتوبر 2021 – 13 ربيع الأول 1443 12:56 PM
الكواري للمالية وآل ثاني وزيرًا للتجارة والمناعي للاتصالاتأمير قطر يصدر أمرًا أميريًّا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر اليوم، أمرًا أميريًّا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.
ومن بين التعيينات -وفقًا لوكالة الأنباء القطرية- تعيين علي بن أحمد الكواري وزيرًا للمالية، وصلاح بن غانم العلي وزيرًا للرياضة والشباب، والشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيرًا للتجارة والصناعة، والشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيرًا للثقافة، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيرًا للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضوًا بمجلس الوزراء.. وقرار بتعيين الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت رئيسًا لأركان القوات المسلحة.
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