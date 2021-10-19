شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يشهد تخرج الدفعة الثانية من برنامج"هارفارد" التأهيلي للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شَهِد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، حفل تكريم الدفعة الثانية من برنامج "تطوير القادة" التدريبي الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع "هارفارد للأعمال" لتأهيل قيادات الصف الأول ومدراء الإدارات في قطاعي البلدية والإسكان، بهدف تطوير مهارات الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتهم على تقلد المناصب القيادية، تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للوزارة ولرؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمته خلال حفل تكريم المشاركين بالبرنامج، أن الوزارة تسعى إلى جذب وتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة ضمن أهدافها الإستراتيجية لما يمثله العنصر البشري من أهمية كبرى للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومتي البلدية والإسكان في ظل الدعم غير المحدود من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

وأشار إلى أن الشراكة الفاعلة بين الوزارة و"هارفارد للأعمال" تأتي امتداداً لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية - أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتطوير مهارات الشباب السعوديين عملياً ومهنياً لتمكينهم من المنافسة عالمياً، لافتاً النظر إلى أن الشراكة أسهمت في تأهيل 136 مشاركاً من قيادات الوزارة ضمن مرحلتين، شهدت الأولى تخريج 66 قيادياً، واجتياز 70 قيادياً ضمن المرحلة الثانية.

ونوّه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أهمية البرنامج في تعزيز التواصل بين قيادات المنظومة لتبادل الخبرات المعرفية، مشدداً على تطلع الوزارة إلى مواصلة تقديم البرامج التدريبية اللازمة لتنمية قدرات منسوبينا، مقدماً شكره لهارفارد للأعمال على جهودها المبذولة لرفع مستوى كفاءة الأداء الوظيفي للقياديين في المنظومة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن برنامج هارفارد للأعمال يُعد أحد المشاريع التنموية الإستراتيجية التي تنظمها الوزارة لتطوير الكوادر والقيادات التنفيذية، ويشمل مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية، والعديد من التجارب الناجحة عالمياً في الإدارة والقيادة وجودة الأداء والتخطيط، ويستعرض برنامج "هارفارد للأعمال" عدداً من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالريادة والقيادة بهدف تعزيز القدرات التحليلية لدى المشاركين من خلال الأنشطة التفاعلية الجماعية المتخصصة.