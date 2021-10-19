خرجت ولم تعد… هاشتاغ "المفقودة نوف القطحاني" يتصدر تويتر السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - خرجت الطفلة السعودية نوف القحطاني (11 عاما)، من منزلها في العاصمة الرياض لتلقي القمامة في مهمة تستغرق دقائق معدودة على أقصى تقدير، إلا أنها لم تعد مجددا واختفت في ظروف غامضة.

وتصدر هاشتاغ (وسم)، “المفقودة نوف القطحاني” تويتر في السعودية، وسط تداول صورتها ومعلومات عنها في محاولة لتسهيل عملية البحث.

وفُقدت نوف القحطاني منذ 24 ساعة في حي الموسى بالرياض، عندما خرجت لإلقاء القمامة في صناديق أمام منزلها مباشرة، بحسب رواية والدتها، على ما نقل موقع “عاجل” المحلي.

وقال مغردون على صلة بأهلها إن أجهزة الأمن اكتشفت أن الكاميرا المثبتة على باب منزلها والتي يمكن أن تكشف ما حل بها لم تكن تعمل.

وأبدى معلقون تعاطفهم مع ذوي نوف القحطاني، ودعوا إلى نشر صورها علَّ ذلك يكون سببا في الكشف عن مصيرها.

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