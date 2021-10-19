استثمرت مليار يورو في اوروبا منذ 2017.. «إنفستكورب» تعلن عن اول تخارج عقاري أوروبي في المانيا

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت إنفستكورب اليوم عن بيع حصتها المستأجرة لفترة طويلة في مجمّع «بوروكامبوس فانغن» Bürocampus Wangen في شتوتغارت بألمانيا، إلى شركة «آرت – إنفست العقارية المحدودة المسؤولية» Art-Invest Real Estate Funds GmbH. وتمثل هذه الصفقة أول عملية تخارج لإنفستكورب في أوروبا وأحدث خطوة ضمن استراتيجية الشركة العقارية في أوروبا.

استحوذت إنفستكورب على التملك الحر عام 2018 من «بيوس العقارية الألمانية» BEOS Corporate Real Estate Fund Germany I، التي تديرها «بيوس» BEOS. وأعادت إنفستكورب هيكلة الملكية وبيع التملك الحر إلى مستثمر مؤسسي والاحتفاظ بحصة الإيجار الطويلة.

يقع المجمّع التجاري المتعدد الإيجارات في سوق شتوتغارت الفرعي في فانغن، ويتألف من 12 مبنى مكتبيًا وبحثيًا ومتجرًا واحدًا للأعمال اليدوية تمتد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 15 فدانًا، مما يوفر مساحة إجمالية تبلغ 550 ألف قدم مربع. ويتميز المجمّع بمبانٍ ذات نوعية عالية للمكاتب والأبحاث والتطوير ومراكز البيانات ومطعم وقاعات للمؤتمرات. وهي مركز للعديد من المستأجرين المعروفين، وهم في الغالب من قطاعي التكنولوجيا والسيارات.

تعليقاً على العملية، قالت المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى إنفستكورب خلود إبراهيم:» يسعدنا أن نكون قد حققنا أول تخارج من استثمار عقاري أوروبي منذ دخولنا سوق أوروبا عام 2017. ويعكس ذلك تنفيذنا المستمر لاستراتيجيتنا لاستهداف الأصول العقارية الجذابة والمستقرة في الأسواق القائمة على أساسيات اقتصادية قوية، وخلق قيمة لجميع أصحاب المصلحة».

من جهته، قال رئيس أسواق الثروات الخاصة في إنفسكورب في الكويت والبحرين محمد السادة: «تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تحديد فرص استثمارية جذابة والإقدام عليها لخلق القيمة لعملائنا. ويسعدنا استكمال هذا التخارج الناجح، والذي حقق عائدات كبيرة وسط بيئة اقتصادية صعبة».

منذ إطلاق أعمالها العقارية في أوروبا عام 2017، استثمرت إنفستكورب حوالي مليار يورو في 80 عقار في أنحاء المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.

واستحوذت انفستكورب على ما قيمته 56.7 مليون جنيه إسترليني من العقارات الصناعية في المملكة المتحدة ومكاتب في ميلانو مقابل 70 مليون يورو منذ بداية سبتمبر