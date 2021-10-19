«الوطنية القابضة» تكافئ 10 موظفين على جهودهم خلال جائحة كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - كرمت شركة البحرين الوطنية القابضة (BNH) 10 موظفين من مختلف الأقسام والإدارات على جهودهم خلال جائحة كورونا.

حرص الموظفين خلال الجائحة على مراقبة التطورات المستمرة لتفشي جائحة كورونا واتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة الموظفين وتلبية احتياجات العمل للعملاء وغيرهم من الموجودين داخل مرافق المجموعة.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية القابضة سمير الوزان بهذه المناسبة قائلاً:» لقد واجه العالم تحديات غير مسبوقة نتيجة لـجائحة كورونا والتي تطلبت مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف، ولعب أبطال COVID-19 BNH دورًا مهمًا في ضمان السلامة والفعالية التواصل خلال هذه الفترة الصعبة. بهذه المكافأة نود أن نعبر لهم عن دعمنا ونعرب عن امتناننا لهم على العمل الشاق الذي قاموا به خلال هذه الفترة».

وأضاف:» أنا فخور بالطريقة التي استجابت بها المجموعة للتحديات من خلال نهج قوي وموحد، والذي ينبع من قيمنا المجتمعية الراسخة. حيث أننا في شركة البحرين الوطنية القابضة، نؤمن بأن الثروة البشرية تمثل ركيزة من ركائز استراتيجيتنا التنموية. وجائزة أبطال BNH COVID-19 هي مجرد واحدة من العديد من الحوافز التي اعتمدناها كجزء من استراتيجية لتقدير موظفينا، حيث نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل شاملة تقدر تفرد مواهب وخبرات وأفكار كل فرد.»