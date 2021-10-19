اخبار الخليج – لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة تعقد اجتماعها الرابع بمقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها العادي الرابع في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف برئاسة السيد خالد الشاعر نائب رئيس المؤسسة، وعضوية السيدة روضة العرادي والسيدة هالة فايز والدكتورة حورية حسن.

افتتحت اللجنة اجتماعها باستعراض كشوفاتها المتعلقة بالشكاوى التي تلقتها المؤسسة، والمساعدات القانونية المقدمة والحالات التي تم رصدها من خلال وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي منذ الاجتماع الماضي، حيث تعاملت مع (8) شكوى ، وقدمت عدد (46) مساعدة قانونية، ورصدت عدد (3) حالات عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن تلقيها (220) اتصالا عبر الخط الساخن المجاني للمؤسسة خلال الفترة المذكورة، وناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، كما ناقشت اللجنة قراراتها وتوصياتها السابقة وما اتخذ بشأنها من إجراءات.

ونوهت اللجنة بالتعديل على قانون العقوبات والتدابير البديلة، الصادر عن جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، الذي سيعزز من لم شمل الأسرة البحرينية وتماسك نسيجها، مشيرة في ذات الوقت الى أهمية معرفة المعايير التي تتبعها إدارة الإصلاح والتأهيل في هذا الشأن، للتأكد من تطبيق الحيادية والعدالة لطالبي استبدال العقوبة فيما يتعلق بحسن السيرة والسلوك.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى، وتقدم المساعدة القانونية عن طريق الحضور الشخصي، أو عبر الخط المجاني الساخن (80001144)، وأيضًا عن طريق الموقع الإلكتروني (www.nihr.org.bh) أو من خلال تطبيق الهواتف النقالة (NIHR Bahrain).